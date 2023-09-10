Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 сентября, 12:15

Политика

МГИК: в выборах мэра Москвы приняли участие более 2,6 млн человек

МГИК: в выборах мэра Москвы приняли участие более 2,6 млн человек

Лавров заявил, что Западу не удалось "украинизировать" повестку саммита G20

Москвичи проголосовали на выборах мэра на новом проспекте Багратиона

Общественный штаб наблюдателей получил 211 обращений за два дня выборов в Москве

Более 3 млн россиян приняли участие в голосовании на выборах дистанционно

Явка на выборах мэра столицы за два дня голосования превысила 33%

Общественный штаб: третий день выборов в Москве проходит в штатном режиме

МГИК: в выборах мэра Москвы приняли участие более 2,6 млн человек

Явка на выборах мэра Москвы за два дня превысила 33%

В Москве прошел второй розыгрыш в рамках акции "Миллион призов"

На выборах мэра столицы проголосовали 2,6 миллиона москвичей. Об этом сообщил Мосгоризбирком. Явка превысила 33%.

Как и в предыдущие дни, избирательные участки в воскресенье, 10 сентября, будут открыты до 20:00. То же самое касается онлайн-голосования на портале mos.ru. Те, кто получит электронный бюллетень в последнюю минуту, смогут отдать свой голос в дополнительное время – до 20:15.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них могут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавыборывидеоИван ЕвдокимовАнастасия Налетова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика