МГИК: в выборах мэра Москвы приняли участие более 2,6 млн человек

На выборах мэра столицы проголосовали 2,6 миллиона москвичей. Об этом сообщил Мосгоризбирком. Явка превысила 33%.

Как и в предыдущие дни, избирательные участки в воскресенье, 10 сентября, будут открыты до 20:00. То же самое касается онлайн-голосования на портале mos.ru. Те, кто получит электронный бюллетень в последнюю минуту, смогут отдать свой голос в дополнительное время – до 20:15.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них могут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

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