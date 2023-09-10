Более 3 млн россиян приняли участие в голосовании на выборах дистанционно

Более трех миллионов россиян приняли участие в электронном голосовании на проходящих выборах. Об этом сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

По ее словам, не прекращаются попытки сорвать дистанционное электронное голосование (ДЭГ), за два дня на систему было совершено более 20 тысяч кибератак.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них могут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

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