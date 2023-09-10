10 сентября, 10:00Политика
Явка на выборах мэра столицы за два дня голосования превысила 33%
Явка на выборах мэра Москвы за два дня превысила 33%. У москвичей есть еще один день, чтобы проголосовать. В ТиНАО наряду с мэром выбирают местных депутатов.
Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них могут все совершеннолетние москвичи.
В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.
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