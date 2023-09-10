В Москве прошел второй розыгрыш в рамках акции "Миллион призов"

Явка на выборах мэра Москвы за два дня превысила 33%. Такие данные публикует Мосгоризбирком.

Тем временем около 1,8 миллиона москвичей победили в розыгрыше призов. Он проводится среди участников онлайн-голосования. Для этого достаточно сделать выбор на портале mos.ru или заполнить электронный бюллетень на участке.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них могут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

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