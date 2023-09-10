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10 сентября, 08:15

Политика

Более 2,5 млн человек проголосовали на выборах мэра Москвы

Более 2,5 млн человек проголосовали на выборах мэра Москвы

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Второй день голосования в столице прошел без нарушений. Об этом заявили в Общественном штабе по наблюдению за выборами.

Москвичи выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях в ТиНАО. По данным Мосгоризбиркома, на выборах проголосовали более двух миллионов москвичей: большинство – электронно, около 336 тысяч человек пришли на участки.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них могут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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