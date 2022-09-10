В Общественном штабе заявили об отсутствии замечаний к работе системы ДЭГ в ходе выборов

Явка во второй день муниципальных выборов в Москве составила 25,5%. Это последние данные Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице.

День прошел спокойно: на большинстве участков не было серьезных задержек и сбоев. За процессом следят с помощью камер, а еще ведут работу наблюдатели и представители политических партий.

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