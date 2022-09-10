ОШ: Система ДЭГ в ходе выборов муниципальных депутатов работает без сбоев

В Москве прошел второй день голосования на выборах муниципальных депутатов.

Явка во второй день в Москве составила 25,5%.

Об этом сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в столице. В ОШ отметили стабильную работу системы ДЭГ в ходе выборов.

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