В Общественном штабе отметили стабильную работу системы ДЭГ в ходе выборов

Второй день выборов муниципальных депутатов прошел в Москве. Видеонаблюдение за выборами в столице работает эффективно. Об заявил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев.

За процессом следят не только камеры, но и наблюдатели, а также представители политических партий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.