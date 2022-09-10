В Общественном штабе отмечают возросший интерес избирателей к выборам в Москве. К тому же, все политические партии подтвердили высокий уровень организации дистанционного электронного голосования. Об этом сообщил заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Александр Асафов.

По его словам, электронный способ голосования уже высоко оценили и сами избиратели, поскольку посчитали технически безопасным. В то же время москвичи активно голосуют и очно.

Асафов добавил, что, по сравнению с 9 сентября, людей на избирательных участках прибавилось. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.