В ДНР уничтожили две группы диверсантов, которые готовили теракты

В Донецкой народной республике уничтожили две группы диверсантов, которые готовили теракты на критически важных объектах. По словам официального представителя Минобороны, было принято решение перегруппировать российские войска.

С этой целью в течение трех суток проведена операция по организованной переброске изюмско-балаклейской группировки войск на территорию ДНР. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.