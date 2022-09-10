Видеонаблюдение на избирательных участках в Москве работает эффективно – ОШ

Видеонаблюдение за выборами в столице работает эффективно. Об этом сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев.

Голосование проходит в штатном режиме. За процессом следят не только камеры, но и наблюдатели, а также представители политических партий. По данным штаба, москвичи принимают активное участие в выборах.

Сколько человек уже проголосовало, в том числе дистанционно? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.