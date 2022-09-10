Москва вошла в число регионов, в которых распространено больше всего фейков о выборах. Об этом сообщила Лига безопасного интернета.

Всего организация зафиксировала в Сети более четырех тысяч ложных фактов. Большое количество недостоверной информации о выборах фиксируется также в Удмуртии, Ярославской и Псковской областях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.