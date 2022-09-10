Карла III официально провозгласили королем Великобритании

Карл III 10 сентября официально провозглашен королем Великобритании. Ранее он впервые обратился к нации. Во время своего выступления монарх поблагодарил Елизавету II и заявил, что она была источником вдохновения и примером для всей семьи.

Карл III также присудил сыну Уильяму титул Принца Уэльского и подчеркнул, что несмотря на все изменения, которые произошли за 70 лет правления королевы, роль и обязанности монархии остаются прежними. Король пообещал служить британцам с верностью, уважением и любовью.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.