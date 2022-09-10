Военные РФ доставили очередную гуманитарную помощь в Харьковскую область

Российские военные доставили очередную гуманитарную помощь в Харьковскую область. Грузовые машины сопровождала и военная полиция Вооруженных сил РФ.

Теперь продукты фасуют в индивидуальные наборы. Также каждый день раздают и предметы первой необходимости, а для детей канцелярские принадлежности. Всех получающих вносят в единую электронную базу.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.