Минобороны РФ показало переброску вооружения в Харьковскую область

Переброску российского вооружения, военной техники и личного состава в Харьковскую область показали в Минобороны. Делают это крупнейшими массовыми грузовыми вертолетами Ми-26.

Подготовлено несколько точек приземления. Некоторые из них находятся практически у линии боевого столкновения. Все прошло быстро и профессионально. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.