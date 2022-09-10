Москва вошла в топ регионов по числу фейков о выборах

Москва вошла в число регионов, в которых распространено больше всего фейков о выборах. Об этом сообщает Лига безопасного интернета. Всего организация зафиксировала в сети более четырех тысяч ложных фактов.

Помимо столицы много недостоверной информации о выборах также фиксируется в Удмуртии, Ярославской и Псковской областях. Кроме того, ЦИК сообщает, что получил информацию о возможных нарушениях из шести регионов. Это не так много. Из остальных 76 обращений не было.

За тем, как проходят выборы в Москве, следит Общественный штаб по наблюдению. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.