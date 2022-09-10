Общественный штаб: первый день голосования в Москве прошел без нарушений

На избирательных участках стало оживленнее. В Москве начался второй день голосования на избирательных участках.

В пятницу все прошло без нарушений, общая явка к 20:00 составила 16,7%, по данным Общественного штаба. Что происходит на участках? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.