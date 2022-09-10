В Москве начался второй день голосования на избирательных участках

Москвичи продолжили выбирать депутатов муниципальных образований. Горожанам рассказали, кто сможет проголосовать на выборах муниципальных депутатов.

Для участия в голосовании обязательна постоянная регистрация в Москве. Если кто-то решит голосовать онлайн, то еще нужна полная учетная запись на mos.ru. В голосовании могут участвовать люди, достигшие 18 лет.

Голосовать могут все москвичи, кроме тех, кто зарегистрирован в Щукине и большей части ТиНАО, эти районы в выборах не участвуют. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.