Евросоюз заявил о необходимости ввести предельные цены на российский газ. Газпром полностью перекрыл поставки по ключевому маршруту в Европу – газопроводу "Северный поток – 1".

Что происходит на газовом рынке, грозит ли ЕС энергетический кризис? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.