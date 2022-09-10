ОШ: Большинство избирателей для участия в выборах предпочитают онлайн-голосование

Большинство избирателей для участия в выборах предпочитают онлайн-голосование. Об этом сообщил Общественный штаб по наблюдению за выборами. Более миллиона москвичей приняли участие в выборах муниципальных депутатов онлайн 9 сентября.

Москвичи продолжали голосовать и ночью. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.