Российские саперы очистили поля возле аэропорта Мариуполя. Там они обнаружили и ликвидировали более 300 противотанковых мин. Извлекать их не стали – слишком опасно, решили взорвать на месте.

Дело в том, что украинские силовики зачастую устанавливают противотанковые мины с ловушками, которые срабатывают, когда саперы начинают выкручивать взрыватель. Военные рассказали, что после зачистки территории поля вновь можно использовать для сельскохозяйственных работ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.