В Общественном штабе отметили отсутствие нарушений в первый день выборов в Москве

Первый день голосования в регионах прошел без серьезных происшествий. Об этом заявили Общественный штаб и глава ЦИК Элла Памфилова. Портал ЦИК защищен от серьезных хакерских атак.

Выборы различного уровня проходят с 9 по 11 сентября в 82 регионах России, в них будут участвовать 44 миллиона избирателей. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.