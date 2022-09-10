В Единый день голосования выборы пройдут по всей РФ

В Единый день голосования выборы пройдут по всей России. В некоторых регионах участки откроются 11 сентября, в других, в том числе и в Москве, голосование началось уже 9 сентября.

Всего по России будут избраны 14 глав регионов. Еще в одном регионе, Республике Адыгея, главу изберут голосованием в парламенте. В шести регионах пройдут выборы депутатов заксобраний. В 11 субъектах пройдут выборы в городские советы и городские думы. В Москве и некоторых других административных центрах голосуют за муниципальных депутатов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.



