ЕК сообщила, как будут оформлять разрешение на въезд россиянам в страны Европы

Многократные визы в Европу для россиян могут уйти в прошлое. Еврокомиссия рекомендовала странам оформлять разрешение на въезд строго на даты поездки.

Необходимость таких ограничений объясняют экономической нестабильностью и политическими событиями. Инструкции Еврокомиссии начнут действовать с понедельника, 12 сентября. Кроме того, странам Евросоюза рекомендовано отказывать в оформлении виз и аннулировать уже действующие в случае угрозы безопасности.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.