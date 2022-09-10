В Запорожье сообщили, что Киев прекратил переток электроэнергии с АЭС на Украину

Подача электричества с Запорожской АЭС прекращена по инициативе Киева. Украина перестала принимать электроэнергию в одностороннем порядке, хотя технические возможности для обеспечения есть. Об этом сообщил глава администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Он отметил, что АЭС продолжает подавать электричество в Херсонскую и Запорожскую области. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.