ВСУ совершили несколько неудачных попыток атак на Николаево-Криворожском направлении – МО

По данным Минобороны России, украинские военные предприняли несколько неудачных попыток атак на Николаево-Криворожском направлении. Они понесли потери и отступили, потеряв за сутки три танка, другую технику и более 270 солдат.

При этом украинская сторона продолжает интенсивные обстрелы жилых кварталов в Харьковской области и Донецке. По последним данным, есть погибшие и раненые. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.