ВС РФ нанесли удары по позициям ВСУ и уничтожили бронетехнику противника

Российские военные нанесли удары по позициям ВСУ и уничтожили бронетехнику противника. Кадры работы расчетов гаубиц "Мста-Б" опубликовало министерство обороны.

"Мста-Б" позволяет поражать цели на расстоянии до 30 километров, нанося большой урон даже углубленным бетонированным укреплениям. Координаты целей получают с помощью беспилотников и корректировщиков, работающих на линии фронта.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.