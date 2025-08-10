10 августа, 09:45Политика
В Госдуме предложили отменить домашние задания для школьников
В Госдуме предложили отменить домашние задания для школьников. Инициативу планируют обсудить из-за чрезмерной нагрузки – в среднем дети проводят за учебой по 8–10 часов в день.
Авторы идеи считают, что домашние задания превратились в формальность и перестали быть эффективными в условиях новых технологий, включая искусственный интеллект. Вместо этого предлагают сделать упор на исследования и творческие проекты.
