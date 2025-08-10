Форма поиска по сайту

Новости

10 августа, 09:45

Политика

В Госдуме предложили отменить домашние задания для школьников

В Госдуме предложили отменить домашние задания для школьников. Инициативу планируют обсудить из-за чрезмерной нагрузки – в среднем дети проводят за учебой по 8–10 часов в день.

Авторы идеи считают, что домашние задания превратились в формальность и перестали быть эффективными в условиях новых технологий, включая искусственный интеллект. Вместо этого предлагают сделать упор на исследования и творческие проекты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

политикаобразованиеобществовидеоДмитрий Козачинский

