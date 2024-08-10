Атаку ВСУ на Курскую область одобрили союзники Украины, сообщают зарубежные СМИ. Из материала следует, что немецкие политики открыто поддержали военные действия на территории России с использованием западного вооружения.

Жители сербского города вышли на улицы с лозунгом в поддержку Курска. Старинный мост окрасился в цвета российского триколора. Участники несли флаги, огромные плакаты, зажигали огни, устраивали фаер-шоу.

Не меньше 100 человек погибли при ударе Израиля по школе в секторе Газа. Десятки людей получили ранения. При этом в ЦАХАЛ заявили, что в школе располагалось укрытие для бойцов ХАМАС. Атака произошла во время утренней молитвы.

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