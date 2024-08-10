10 августа, 16:30Политика
Новости мира: атаку ВСУ на Курскую область одобрили союзники Украины
Атаку ВСУ на Курскую область одобрили союзники Украины, сообщают зарубежные СМИ. Из материала следует, что немецкие политики открыто поддержали военные действия на территории России с использованием западного вооружения.
Жители сербского города вышли на улицы с лозунгом в поддержку Курска. Старинный мост окрасился в цвета российского триколора. Участники несли флаги, огромные плакаты, зажигали огни, устраивали фаер-шоу.
Не меньше 100 человек погибли при ударе Израиля по школе в секторе Газа. Десятки людей получили ранения. При этом в ЦАХАЛ заявили, что в школе располагалось укрытие для бойцов ХАМАС. Атака произошла во время утренней молитвы.
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