10 августа, 13:30Политика
СМИ сообщили, что союзники Украины одобрили атаку ВСУ на Курскую область
Атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область одобрили западные союзники Украины, сообщают зарубежные СМИ.
По данным журналистов, немецкие политики выступили с открытой поддержкой военных действий на территории России с применением западного вооружения. При этом страна не объявляла о своей фициальной позиции по этому вопросу.
Вместе с тем в американском Пентагоне заявили, что удары ВСУ американским оружием в Курской области "укладываются в политику США". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.