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10 августа, 13:30

Политика

СМИ сообщили, что союзники Украины одобрили атаку ВСУ на Курскую область

СМИ сообщили, что союзники Украины одобрили атаку ВСУ на Курскую область

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Атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область одобрили западные союзники Украины, сообщают зарубежные СМИ.

По данным журналистов, немецкие политики выступили с открытой поддержкой военных действий на территории России с применением западного вооружения. При этом страна не объявляла о своей фициальной позиции по этому вопросу.

Вместе с тем в американском Пентагоне заявили, что удары ВСУ американским оружием в Курской области "укладываются в политику США". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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