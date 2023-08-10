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10:45

Политика

Минобороны РФ показало подготовку резервистов к отправке на передовую

Минобороны РФ показало подготовку резервистов к отправке на передовую

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На полигонах Западной группировки войск готовят к отправке на передовую российских БАРСов – так называют боевой армейский резерв страны. С добровольцами проводят курс интенсивной подготовки. Это учебные стрельбы из разных видов оружия по мишеням, которые имитируют живую силу и легкобронированную технику противника.

Кроме того, для них проводят практические занятия по штурму опорных пунктов. Еще в расписании – инженерная подготовка с разными взрывчатыми веществами, работа с беспилотниками и тактическая медицина.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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