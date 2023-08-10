ВС РФ отразили атаки штурмовиков аэромобильной бригады ВСУ в Запорожской области

В Запорожской области бойцы РФ отразили атаки штурмовиков аэромобильной бригады ВСУ у поселков Работино и Успеновка. А на краснолиманском направлении на российскую оборону напоролись боевые группы двух украинских механизированных бригад. После боев у населенных пунктов Терны и Григоровка они откатились назад.

Что происходит под Авдеевкой? И какой потенциал остался у украинской армии? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.