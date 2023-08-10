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09:45

Политика

ВС РФ отразили атаки штурмовиков аэромобильной бригады ВСУ в Запорожской области

ВС РФ отразили атаки штурмовиков аэромобильной бригады ВСУ в Запорожской области

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В Запорожской области бойцы РФ отразили атаки штурмовиков аэромобильной бригады ВСУ у поселков Работино и Успеновка. А на краснолиманском направлении на российскую оборону напоролись боевые группы двух украинских механизированных бригад. После боев у населенных пунктов Терны и Григоровка они откатились назад.

Что происходит под Авдеевкой? И какой потенциал остался у украинской армии? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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