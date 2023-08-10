Байден вновь попросит у Конгресса США дополнительную помощь Киеву

Байден вновь попросит у конгресса деньги для Украины. Как пишет газета Politico, американский президент обнародует свою просьбу о дополнительной помощи Киеву 10 августа.

Пока главу США больше волнует вопрос возможного импичмента в связи с предполагаемым участием в бизнесе сына. Накануне в интервью телеканалу Fox News Байден-старший назвал все разговоры неправдой, а сам вопрос журналиста об этом – "мерзким".

Ранее в Конгрессе республиканцы заявили, что семейство Байденов получило более 20 миллионов долларов от бизнесменов из-за границы. Кроме того, отец и сын Байдены якобы лоббировали интересы украинской энергетической компании Burisma.

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