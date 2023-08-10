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Политика

Штурмовые отряды РФ заняли несколько опорных пунктов ВСУ на купянском направлении

Штурмовые отряды РФ заняли несколько опорных пунктов ВСУ на купянском направлении

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Артиллеристы РФ нанесли удар по технике ВСУ на купянском направлении

Штурмовые отряды группировки войск "Запад" продавливают линию обороны противника на купянском направлении. За сутки при поддержке российской артиллерии и авиации они заняли еще несколько опорных пунктов ВСУ у поселков Синьковка и Кисловка Харьковской области, а также отбили шесть атак у Новоселовской.

Самые ожесточенные бои в данный момент идут на донецком направлении. Там держат оборону подразделения Южной группировки войск. Украинская армия за сутки пять раз пыталась атаковать российские позиции у поселков Миньковка, Красное, Авдеевка и севернее Клещеевки. Только в этом секторе ВСУ потеряли до 370 украинских военнослужащих, два танка, две американские артиллерийские системы М777, польскую самоходку Krab и другую военную технику.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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