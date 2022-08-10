В МО РФ сообщили об уничтожении 5 пунктов управления ВСУ

За сутки российские войска уничтожили пять пунктов управления ВСУ и семь складов с боеприпасами, а еще сбили три самолета противника. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Российские средства ПВО сбили девять украинских беспилотников и две баллистические ракеты "Точка-У" и перехватили семь снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS в ДНР и на юге Украины. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

