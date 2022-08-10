Новости последнего часа: ВС РФ передали 470 тонн гумпомощи на Донбасс

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Вооруженные силы России за сутки передали 470 тонн гуманитарной помощи населению Донбасса и освобожденных территорий, сообщили в Минобороны России.

США не ограничивают возможности получения американских виз для граждан РФ. Об этом заявила заместитель помощника госсекретаря США по консульским делам Джули Стаффт.

Число угнанных машин в Москве за семь лет сократилось в семь раз из-за камер видеонаблюдения. Об этом рассказал руководитель дирекции фотовидеофиксации ЦОДД Егор Чернов.

