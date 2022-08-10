Новости последнего часа: украинские войска за 35 минут трижды обстреляли Донецк

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Украинские войска за 35 минут трижды обстреляли Донецк. Об этом сообщило представительство ДНР.

Сроки годности вакцины "Спутник V" продлены и составляют от шести месяцев до одного года. Об этом рассказал Минздрав РФ.

Нападающий клуба КХЛ Михаил Воробьев признался в даче взятки за покупку военного билета. Об этом заявило агентство РАПСИ.