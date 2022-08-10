Новости последнего часа: вопрос о прекращении выдачи виз россиянам рассмотрят в ЕС

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Предложение о запрете выдачи шенгенских виз россиянам внесли на обсуждение ЕС. Об этом сообщил кабмин ФРГ.

Отказов от отдыха туристов в Крыму после ЧП в Новофедоровке не наблюдается. Об этом рассказали власти региона.

Европейская жара дойдет до Москвы к концу недели. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.