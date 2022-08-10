С 10 августа Евросоюз полностью прекратил закупки российского угля. Это анонсировали еще в апреле в рамках пятого пакета санкций. Запрет касался покупки, импорта и транзитных перевозок.

Кстати, Европа в основном закупала энергетический уголь, который используется для генерации тепла и электричества. И Россия обеспечивала 70% всего объема. Теперь ЕС берет сырье в Колумбии, Австралии и ЮАР. Российские компании уже перенаправили поставки в Индию и Турцию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.