РФ запросила на 11 августа заседание Совбеза ООН из-за атак Киева на Запорожскую АЭС

Москва запросила на 11 августа заседание Совбеза ООН из-за атак Киева на Запорожскую АЭС. Вашингтон призывает Москву вернуть украинским властям полный контроль над станцией. Ситуация вокруг крупнейшей в Европе атомной электростанции обострилась в ночь на 7 августа, когда украинские войска обстреляли АЭС из "Ураганов".

Какие повреждения получила станция, к чему могут привести новые обстрелы и какие страны пострадают при глобальной техногенной катастрофе? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.