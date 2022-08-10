МО показало, как работают в Донбассе экипажи боевых вертолетов Восточного военного округа

Российские летчики уничтожили укрепленный пункт управления украинских войск. Также нанесли удары по местам, где стояли танки и бронированная техника противника. Как работают на Украине и в Донбассе экипажи боевых вертолетов Восточного военного округа, показали в Минобороны.

На задание они вылетают смешанными группами. Пара вертолетов Ка-52 наносит удар по позициям противника. В это время "Аллигаторов" страхуют транспортно-боевые вертолеты Ми-8 с группой огневого прикрытия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.