МИД Китая одной фотографией высмеял попытку Вашингтона обвинить Пекин в агрессии против Тайваня. Представитель ведомства Чжао Лицзянь опубликовал в соцсетях фото, где отмечены многочисленные американские военные объекты в азиатско-тихоокеанском регионе.

О мнимой блокаде острова в Вашингтоне заговорили, когда Китай начал масштабные военные учения. Эти маневры стали ответом Пекина на провокационный визит на Тайвань Нэнси Пелоси. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.