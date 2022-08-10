Союзные силы взяли под контроль завод KNAUF в Соледаре, тем самым установили контроль за восточной частью города. Территорию завода стали зачищать от мин, бои начали идти уже на улицах Соледара.



Также подразделения республик Донбасса и нашей армии еще ближе придвинулись к Авдеевке, откуда ведутся обстрелы Донецка. Пытаются взять поселок Первомайское.

Также союзные силы "зацепились" за восточные окраины Артемовска. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.