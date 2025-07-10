Депутат Попов опроверг информацию о запрете ввоза iPhone в Россию

Депутат Госдумы Евгений Попов опроверг информацию о запрете ввоза iPhone в Россию. Об этом написали некоторые СМИ, ссылаясь на слова депутата Андрея Свинцова. Сообщалось, что на такие меры пойдут в 2026 году, если Apple не установит на свои устройства магазин приложений RuStore.

Однако, по его словам Попова, ни о каком запрете речи не идет. Депутат предположил, что телеграм-канал, который стал источником новости, исказил слова Свинцова, добавив собственную формулировку о запрете ввоза.

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