Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 июля, 06:30

Политика

Депутат Попов опроверг информацию о запрете ввоза iPhone в Россию

Депутат Попов опроверг информацию о запрете ввоза iPhone в Россию

В России запретят начислять проценты по кредитам умерших заемщиков

Дональд Трамп объявил о новых поставках оружия киевскому режиму

Российская армия освободила населенный пункт Толстой в ДНР

Путин освободил Богданова от должности замглавы МИД России

ВСУ начали минировать границу с Россией в Харьковской области

В Сети появилась аудиозапись с угрозами Трампа "разбомбить" Москву и Пекин

Госдума утвердила закон о стратегически значимых лекарствах

Российские дроны начали атаковать украинские военкоматы

Российские войска активизировали наступление сразу на нескольких направлениях в зоне СВО

Депутат Госдумы Евгений Попов опроверг информацию о запрете ввоза iPhone в Россию. Об этом написали некоторые СМИ, ссылаясь на слова депутата Андрея Свинцова. Сообщалось, что на такие меры пойдут в 2026 году, если Apple не установит на свои устройства магазин приложений RuStore.

Однако, по его словам Попова, ни о каком запрете речи не идет. Депутат предположил, что телеграм-канал, который стал источником новости, исказил слова Свинцова, добавив собственную формулировку о запрете ввоза.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикатехнологиивидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика