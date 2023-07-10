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10 июля, 22:30

Политика

Передача кассетных бомб США Украине может привести к гуманитарным проблемам в зоне СВО

Передача кассетных бомб США Украине может привести к гуманитарным проблемам в зоне СВО

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МИД Китая осудил поставку США кассетных боеприпасов Украине

Передача кассетных бомб США Украине может привести к гуманитарным проблемам в зоне проведения СВО, заявили в китайском МИДе. При этом администрация США утверждает, что Киев предоставил Вашингтону гарантии, что кассетные боеприпасы не будут применяться на территории России.

Кроме того, украинские власти впервые признали ответственность за теракт на Крымском мосту в октябре 2022 года. Подробнее о причинах таких действий властей Украины – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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