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Политика

МИД Китая осудил поставку США кассетных боеприпасов Украине

МИД Китая осудил поставку США кассетных боеприпасов Украине

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Передача кассетных бомб США Украине может привести к гуманитарным проблемам в зоне конфликта. Об этом заявили в китайском МИД.

Как утверждают в американской администрации, Киев предоставил Вашингтону гарантии, что кассетные боеприпасы не будут применяться на территории России. В то же время украинские власти впервые признали ответственность за теракт на Крымском мосту в октябре 2022 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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