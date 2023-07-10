МИД Китая осудил поставку США кассетных боеприпасов Украине

Передача кассетных бомб США Украине может привести к гуманитарным проблемам в зоне конфликта. Об этом заявили в китайском МИД.

Как утверждают в американской администрации, Киев предоставил Вашингтону гарантии, что кассетные боеприпасы не будут применяться на территории России. В то же время украинские власти впервые признали ответственность за теракт на Крымском мосту в октябре 2022 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.