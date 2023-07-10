В МО РФ показали, как саперы ВДВ обезвреживают мины в Артемовске

Военные инженеры ежедневно находят и обезвреживают десятки взрывоопасных предметов в Артемовске. Разминированием недавно освобожденного города занимаются саперы ВДВ.

Несмотря на частые обстрелы украинской артиллерии, они обследуют улицы и здания. Чаще всего обнаруженную мину или неразорвавшийся снаряд обезвреживают на месте. Для этого используют накладной заряд. Работа саперов позволяет быстро расчистить дорогу, по которой на передовую идет военная техника и грузовики с боеприпасами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.