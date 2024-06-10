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10 июня, 16:30

Политика

Новости мира: Макрон заявил о роспуске парламента Франции и проведении досрочных выборов

Новости мира: Макрон заявил о роспуске парламента Франции и проведении досрочных выборов

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о роспуске парламента и проведении досрочных выборов. По его словам, крайне правые партии, которые в последние годы выступали против значительного прогресса, ставшего возможным благодаря объединению Европы, теперь прогрессируют повсюду. Как отметил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, это решение несет большие риски для французского президента.

В Сети опубликовали новые кадры извержения вулкана на полуострове Рейкьянес в Исландии. Извержение происходит в 30 километрах от Рейкьявика и в семи километрах от города Гриндавик, из которого эвакуировали всех жителей. Раскаленные потоки лавы отрезали почти все дороги и стали подбираться к домам и отелям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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