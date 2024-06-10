Российские саперы подключили робототехнику для разминирования Авдеевки

Саперы группировки войск "Центр" подключили роботов к разминированию освобожденной Авдеевки. Также военнослужащие используют бронемашину "Корт-Б" и комплекс "Уран-6".

При этом группировка войск "Центр" продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения СВО. Например, им удалось улучшить тактическое положение и нанести поражение формированиям 23-й, 24-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ в районе населенных пунктов Семеновка, Евгеновка и Уманское ДНР.

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