Борис Джонсон сложил с себя полномочия депутата британского парламента

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон – больше не депутат британского парламента. Это уже вторая должность, которой лишается политик из-за своих поступков.

После скандала с вечеринками в период локдауна и сомнительными кадровыми назначениями в министерстве Джонсон был вынужден покинуть пост премьера. Теперь судом ему пригрозил комитет по привилегиям Палаты Общин. Там выяснили, что Джонсон врал во время расследования дела про алкогольные праздники.

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